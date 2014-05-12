朝鲜官媒发表文章 再次威胁将进行核试验

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透首尔5月10日 - 在外界对朝鲜可能进行第四次核试验高度关注之际，该国周六再次威胁称将进行核试验。
朝鲜官方报纸《劳动新闻》称，该国有理由动用一切可用手段，应对美国和韩国旨在扼杀朝鲜主权的种种咄咄逼人的挑战。
朝中社刊发的该报评论文章称，朝鲜申明“其立场坚定不移，将会采取包括核试验在内的应对措施，以维护国家主权和尊严”。
韩国国防部几天前发表声明称，朝鲜进行新的核试验的准备工作似乎已接近完成，不过一家美国智库的分析显示，朝鲜可能不会很快就进行新的核试验。
一位美国官员称，美国正在“密切关注”朝鲜半岛局势，希望朝鲜保持克制，勿要采取危及地区和平的行动。
朝鲜3月发射中程导弹遭到联合国安理会谴责后，加大了威胁力度，宣称将展示军事实力来应对其所谓的以美国为首的敌对势力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。