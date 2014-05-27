韩国称中韩外长就朝核活动达成共识

路透首尔5月26日 - 韩国称，中韩两国周一达成共识，均认为朝鲜近期核活动对地区和平与稳定构成严重威胁，且反对朝鲜进行核试验。此前，中国外长王毅与韩国外长尹炳世在首尔举行会谈。

有说法称，朝鲜核试验场又出现活动，表明该国可能在准备进行第四次核试验。

韩国外交部表示，王毅与尹炳世举行会谈，就朝鲜核项目、中国国家主席习近平今年将访问韩国等事宜进行了磋商。

“两位部长形成统一立场，即反对朝鲜进行核试验、认为朝鲜近期核活动对朝鲜半岛和地区的和平与稳定构成严重威胁，双方一致同意以此为基础加强合作。”韩国外交部称。

王毅在与尹炳世会谈前表示，推动重启六方会谈非常重要。

此外，美国国务院前官员威特（Joel Wit）周一证实他已与朝鲜六方会谈首席代表李勇浩（Ri Yong-ho）会面。但美国国务院称这是私人性质的会面，并非官方接触。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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