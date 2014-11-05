韩媒称朝鲜又一核设施投入运行

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透首尔11月5日 - 韩国《中央日报》周三报导称，朝鲜一处新的核设施投入运行，可大大提升该国武器级核燃料产能。
报导称，这处核设施就位于2010年美国核专家参观的朝鲜铀浓缩核设施附近。
报导引述一位政府情报官员说：“我们发现，该工厂近期竣工，目前已投入运行。”
该官员称，美国情报部门拍摄到的图像表明该工厂内有离心机在运行。
韩国外交部未立即置评。
若该工厂处于运行状态且能生产武器级铀，意味着朝鲜除了拥有的钚库存外，又多了个取得核燃料的途径，从而大大提升朝鲜发展核武的能力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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