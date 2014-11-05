版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 5日 星期三 12:27 BJT

韩媒称朝鲜又一核设施投入运行

路透首尔11月5日 - 韩国《中央日报》周三报导称，朝鲜一处新的核设施投入运行，可大大提升该国武器级核燃料产能。

报导称，这处核设施就位于2010年美国核专家参观的朝鲜铀浓缩核设施附近。

报导引述一位政府情报官员说：“我们发现，该工厂近期竣工，目前已投入运行。”

该官员称，美国情报部门拍摄到的图像表明该工厂内有离心机在运行。

韩国外交部未立即置评。

若该工厂处于运行状态且能生产武器级铀，意味着朝鲜除了拥有的钚库存外，又多了个取得核燃料的途径，从而大大提升朝鲜发展核武的能力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐