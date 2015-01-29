美智库称朝鲜可能试图重启宁边核反应堆

路透华盛顿1月28日 - 美国霍普金斯大学关注朝鲜动向的安全智库38 North周三根据卫星图像指出，朝鲜可能正在试图重启可生产制造原子弹所需钚的核反应堆。

38 North发布分析报告称，朝鲜宁边核反应堆出现活动迹象，当中包括蒸汽、反应堆顶部积雪融化迹象等，但目前仍无法作出明确结论。

“可能性之一是，在暂停近五个月后，朝鲜正处于努力重启该反应堆的初步阶段。”报告基于对去年12月24日至今年1月11日的商业卫星图像的分析。

“不过，鉴于近期只对该设施观测了几周时间，目前仍无法对此作出明确结论，也不能确定朝方相关努力是在继续或是遇到问题。”

报告称，最新的卫星图像与一年多前该反应堆据知处于作业状态时的卫星图像有明显区别。

2013年12月的卫星图像显示，与该反应堆相关的所有建筑物顶部的积雪融化，汽轮机房排气管及排污管底部可看到泡沫。38 North称，近期卫星图像看不到泡沫可能与朝鲜方面安装新管道有关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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