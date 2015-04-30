美专家称卫星图像显示朝鲜或已重启核反应堆

路透华盛顿4月29日（记者David Brunnstrom） - 美国专家周三称，1月至4月的卫星图像显示，朝鲜一处能生产原子弹原料的核反应堆可能又在低功率或间歇运转。

华盛顿智库科学与国际安全研究所（ISIS）的专家奥尔布赖特（David Albright）及凯莱赫-韦尔甘蒂尼（Serena Kelleher-Vergantini）在报告中称，有图像显示朝鲜宁边核设施的一个离心机车间运转，朝鲜或许准备对该车间进行整修。

该智库去年称，8月底和9月底的卫星图像表明宁边核反应堆可能已部分或完全关闭。周三最新分析报告出炉之际，正值外界对朝鲜核能力及导弹能力的担忧加深。

专家最新评估基于对宁边核反应堆及涡轮建筑物的融雪模式观察，观察结果表明建筑物内部可能温度较高。专家还指出，有热水从反应堆排出的迹象。

朝鲜在宁边建有铀浓缩设施，而该处反应堆以前曾用于生产钚。铀和钚都可用于制造原子弹。

本月初，美军北方司令部司令、海军上将哥特尼（William Gortney）称，美国军方认为朝鲜已有能力将核弹头缩小化并装到弹道导弹上，不过朝鲜尚未进行这样的试验。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

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