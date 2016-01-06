韩国和日本称朝鲜可能进行了核试验（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔1月6日 - 韩国和日本政府周三称，朝鲜可能进行了核试验，引发地震。
美国地质调查局称朝鲜发生了5.1级地震。韩国方面称此次地震距离丰溪里（Punggye-ri）核试验场约49公里。
韩国气象局一名官员在电话中对路透称：“我们怀疑这次地震是人为造成，正在分析此次地震的规模和震中。”
美国地质调查局称此次地震震源深度为10公里，韩国方面则称此次地震接近地表。此次地震发生在周三0100GMT后不久。
韩国媒体称，朝鲜计划今日晚些时候宣布重大消息，可能是在0330GMT(北京时间11:30)。
韩国总统府召开紧急安全会议;日本内阁官房长官菅义伟称此次地震可能是核试验造成。
美国一名官员称，美国国防部正在研究关于朝鲜核设施附近可能发生了地震的消息。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。