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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 11:26 BJT

韩国和日本称朝鲜可能进行了核试验（更新版）

路透首尔1月6日 - 韩国和日本政府周三称，朝鲜可能进行了核试验，引发地震。

美国地质调查局称朝鲜发生了5.1级地震。韩国方面称此次地震距离丰溪里（Punggye-ri）核试验场约49公里。

韩国气象局一名官员在电话中对路透称：“我们怀疑这次地震是人为造成，正在分析此次地震的规模和震中。”

美国地质调查局称此次地震震源深度为10公里，韩国方面则称此次地震接近地表。此次地震发生在周三0100GMT后不久。

韩国媒体称，朝鲜计划今日晚些时候宣布重大消息，可能是在0330GMT(北京时间11:30)。

韩国总统府召开紧急安全会议;日本内阁官房长官菅义伟称此次地震可能是核试验造成。

美国一名官员称，美国国防部正在研究关于朝鲜核设施附近可能发生了地震的消息。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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