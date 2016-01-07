韩国在朝鲜核试验后寻求部署美国战略武器 中国外交部回应（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（新增中国外交部回应）
路透首尔1月7日 （记者 Ju-min Park/Se Young Lee） - 韩国一名军方官员周四称，韩国正在和美国商讨在朝鲜半岛部署美国战略武器。
朝鲜周三宣布成功进行氢核装置试验。美国政府和武器专家对朝鲜的说法表示怀疑，但是对朝鲜实施进一步制裁的声音增加。
韩国一名军方官员告诉路透，韩国和美国探讨了在朝鲜半岛部署美国战略武器的问题，但是拒绝提供进一步细节。
朝鲜上次在2013年进行核试验之后，美国曾出动两架具备核打击能力的B2隐形轰炸机在韩国上空执行，以展示军力。当时朝鲜以对美国发动核打击作出回应。
韩国称其没有考虑拥有核遏制力量。专家称美国也几乎不可能在韩国重新部署1991年撤出的战术核导弹。
华盛顿智库国际战略研究中心的国防政策专家Anthony Cordesman称，美国因对挑衅朝鲜当局心存忧虑，军事回应也将有限。
“该地区局势的任何升级，任何过度反应不但会轻易导致韩国和朝鲜之间的冲突，而且还会让中国和美国及日本陷入对抗，”Cordesman指出。
中国外交部发言人华春莹称，“有关各方都应从地区和平稳定大局出发，尽快回到通过六方会谈解决半岛核问题的正确轨道上来”。
“我们对当前局势表示关注，对事态发展表示忧虑。”
有记者问到对于中国对朝政策，西方有一些批评声音，比如美国特朗普表示，中国应该做的更多，华春莹表示“解决朝鲜半岛核问题这么一个复杂的问题，需要有关各方共同做出努力。那些指责中国做的不够的人应该扪心自问，他们做了多少建设性的努力”。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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