美国称中国不能继续在对朝策略上“一切照旧”

路透华盛顿/首尔1月7日 （记者 Lesley Wroughton/Ju-min Park） - 美国周四呼吁称，中国不能继续在对朝策略上“一切照旧”。

美国国务卿克里称，他在电话中明确向中国外交部长王毅表示，中国的对朝策略没有成功。

“中国此前采纳一项其想要的（对朝）特别策略，我们表示同意与尊重，给予他们空间进行实施，”克里对记者表示。“今天在我与中方的对话中，我非常明确地表示这种策略未能奏效，我们不能继续一切照旧。”

克里称，鉴于朝鲜核试验引发的担忧逐渐增多，他与王毅同意密切合作以决定将采取何种措施。克里称，美国“坚定持久地致力于地区安全和全球核不扩散”。

美国政府一位消息人士称，截止周四早，侦察飞机和其他探测器尚未侦测到任何证据（譬如空气中的放射性微粒）可证实朝鲜确已引爆了一颗氢弹。

韩国一名军方官员告诉路透，韩国和美国探讨了在朝鲜半岛部署美国战略武器的问题，但是拒绝提供进一步细节。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国未与韩国讨论部署战区高空区域防御系统问题。

厄内斯特称，“没有与韩方就部署反弹道导弹能力进行讨论或者磋商”。（完）