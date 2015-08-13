美专家称卫星图像显示朝鲜将扩大铀产能

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿8月12日 - 美国核专家杰弗里·刘易斯（Jeffrey Lewis）周三称，朝鲜似乎将扩大铀产能。
刘易斯在朝鲜观察网站38 North上的一篇报告中称，近期的卫星图像显示，朝鲜在过去一年开始对平山（Pyongsan）的一主要铀工厂进行整修。
“这样翻修表明朝鲜正在准备从附近的一个矿扩大铀生产，”刘易斯在报告中称。刘易斯是蒙特雷国际研究院东亚核不扩散项目的主管。
“可能性之一是，朝鲜将对这些铀进行浓缩以扩充其核武器储备，”刘易斯称。
刘易斯指出，另一种可能性是，这些铀将被用来生产燃料，供在宁边
核研究设施建设的实验性轻水反应堆以及今后基于该模型的轻水反应堆使用。
刘易斯称，平山据信是朝鲜最重要的铀矿所在地，近期的卫星图像显示那里的铀浓缩工厂正在进行大规模翻修。
“大规模投资翻修该工厂，表明朝鲜期待对来自平山矿或其它铀矿的大量铀进行加工。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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