韩媒称朝鲜在东海岸挖掘隧道 未来或进行更多核试验

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔10月30日 - 韩国联合通讯社周五报道称，朝鲜正在其之前核试验所在地挖掘隧道，意在未来进行更多核试验。
韩国、日本和中国周日将举行领导人峰会。美国国防部长卡特届时也将抵达韩国，与韩国国防部官员讨论回应朝鲜的导弹与核威胁。
韩国联合通讯社援引一位匿名的政府消息人士称，在朝鲜东海岸之前进行过三次核试验的地方，工人和车辆正在积极地投入隧道挖掘活动。
“他们正在挖掘新隧道的事实表明，其意图是为了在某个时刻进行核试验，”该消息人士称，并称没有证据表明这种活动是为了在近期进行核试验。
韩国统一部发言人郑浚熙拒绝证实该报道，但称韩国与美国正在密切注意朝鲜的核活动。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。