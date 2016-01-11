美国B-52轰炸机飞越韩国 美方称其为“对朝鲜挑衅行为的回应”

路透首尔1月10日 （记者 Tony Munroe/Jack Kim） - 美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。

朝鲜领导人金正恩证实之前朝鲜媒体报导，称朝鲜成功进行氢弹试验，并表示这是针对美国核战威胁的自卫性措施。

美国出动的这架大型B-52轰炸机驻防关岛，可携带核武器，周日中午时分（0300 GMT左右）出现在乌山空军基地上空低空飞行。美国军方发表声明称，美国一架F-16战机和韩国一架F-15战机为轰炸机护航，之后轰炸机返回关岛。

乌山空军基地在首尔以南，距离朝韩非军事区约77公里。美国军方称，此次飞行是“对朝鲜近期挑衅行为的回应”。

美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，此次飞行向韩国表明“我们与他们之间深厚且持久的盟友关系”。

“昨晚（飞行）是（给韩国）进一步的保证，这非常重要。”麦克唐纳在CNN的《国情咨文》节目表示。

麦克唐纳称，美国将继续与中国、俄罗斯、日本和韩国合作，孤立朝鲜，直至朝鲜履行弃核承诺。

“除非他们（朝鲜）做到这点（履行弃核承诺），否则他们仍将和现在一样，是个无法保障本国人民生计的被孤立国家。”麦克唐纳表示。（完）