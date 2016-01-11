美国B-52轰炸机飞越韩国 美方称其为“对朝鲜挑衅行为的回应”

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月10日 （记者 Tony Munroe/Jack Kim） - 美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。
朝鲜领导人金正恩证实之前朝鲜媒体报导，称朝鲜成功进行氢弹试验，并表示这是针对美国核战威胁的自卫性措施。
美国出动的这架大型B-52轰炸机驻防关岛，可携带核武器，周日中午时分（0300 GMT左右）出现在乌山空军基地上空低空飞行。美国军方发表声明称，美国一架F-16战机和韩国一架F-15战机为轰炸机护航，之后轰炸机返回关岛。
乌山空军基地在首尔以南，距离朝韩非军事区约77公里。美国军方称，此次飞行是“对朝鲜近期挑衅行为的回应”。
美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，此次飞行向韩国表明“我们与他们之间深厚且持久的盟友关系”。
“昨晚（飞行）是（给韩国）进一步的保证，这非常重要。”麦克唐纳在CNN的《国情咨文》节目表示。
麦克唐纳称，美国将继续与中国、俄罗斯、日本和韩国合作，孤立朝鲜，直至朝鲜履行弃核承诺。
“除非他们（朝鲜）做到这点（履行弃核承诺），否则他们仍将和现在一样，是个无法保障本国人民生计的被孤立国家。”麦克唐纳表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)