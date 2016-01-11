金正恩称朝鲜氢弹试验是针对美国的自卫性措施

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月10日 - 朝中社周日报导称，朝鲜领导人金正恩称，朝鲜进行氢弹试验是针对美国核战威胁的自卫性措施，朝鲜作为主权国家有进行该试验的权利，不应受到批评。
朝中社援引金正恩的话称：“朝鲜的这次氢弹试验……是自卫性措施，旨在坚实捍卫朝鲜半岛的和平与地区安全，以免陷入以美国为首的帝国主义导致的核战危险中。”
“这是一个主权国家的正当权利，是光明正大的行为，没人可以批评。”金正恩说。
据朝中社报导，金正恩指出，这次试验在朝鲜劳动党即将召开全国代表大会之际进行，意义重大。“这将是完成主体思想革命事业道路上的历史性转折点。”
朝中社称，金正恩是在视察朝鲜人民武力部时发表上述言论的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)