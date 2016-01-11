韩国称美国或在朝鲜半岛部署更多战略资产

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月11日（记者 Ju-min Park/Jee Heun Kahng） - 美国和韩国正在就向朝鲜半岛部署更多美国战略资产进行磋商。美国周日出动B-52轰炸机在韩国上空飞行，以回应朝鲜上周进行的核试验。
“美国和韩国正在就部署更多的战略资产进行持续且密切的磋商。”韩国国防部发言人金珉奭周一称。该发言人拒绝透露详情。
韩国媒体报导称，美国可能动用的战略资产包括B-2轰炸机、核动力潜艇和F-22隐形战机。
韩国周一还称，从周二开始，会将进入开城工业园的韩方人员限制到“最低的必要水平”。
美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，以展示武力并支持其在该地区的盟国。
韩国总统府官员称，韩国总统朴槿惠计划周三向全国发表讲话，预计朴槿惠会在讲话中表达回应朝鲜核试验的强烈意愿。
韩国国防部一位官员称，韩国联合参谋本部议长李淳镇周一称，朝鲜可能进行进一步的突然挑衅行为。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)