朝鲜借本土科技和廉价劳动力降低核项目成本 通过多种渠道赚取外汇

路透首尔1月11日 （记者 James Pearson/Ju-min Park） - 专家们称，朝鲜是一个贫穷的国家且受到国际制裁，却发展了核武器项目，依靠的是本土科技和几乎免费的劳动力来降低成本。

韩国政府的分析认为朝鲜的核支出总体介于11亿美元至32亿美元，但专家们称，鉴于朝核项目的隐秘性，无法精确计算其成本，各方面估算差异很大。

迄今朝鲜试验的核武器相对较小，且几乎都基于复杂程度较低的原子弹技术。

一位参与过朝韩核外交事务的韩国前官员此前告诉路透，朝鲜的核项目有可能在安全性方面投机取巧，从而进一步降低了成本。

在国际核裁军组织“全球零核倡议”（Global Zero）2011年编制的核武器支出列表上，朝鲜位居最末。

据该组织估计，朝鲜2011年在核项目上的全部支出为7亿美元，成为核支出最少的核国家，少于巴基斯坦22亿美元的估计支出数额，但这项分析是在朝鲜最近两次核试验之前进行的。

相比之下，据该组织的报告，美国2011年的核武器支出为613亿美元。

一名韩国国防部官员对路透表示，基于2012年的一项估计，朝鲜宁边核科研中心的建设成本为6-7亿美元。宁边核科研中心是朝鲜的主要核设施。

“事实上，他们的支出没有那么高，”Kim Min-gyu对路透表示，此人曾是朝鲜驻莫斯科大使馆的外交官，后于2009年脱北。

“他们的劳动力是免费的，除了一些关键部件是进口的外，其余都是他们自己制造的。”

支付这些部件的费用对于总体经济规模较小的朝鲜来说并不容易。

但朝鲜过去通过多种渠道获取外汇，包括制造伪钞、保险诈骗、向中东出售导弹部件，以及强迫民众赴海外工作。人权组织称，朝鲜海外劳工的“总体状况据传相当于强迫劳动”。

因1990年代大饥荒之后朝鲜民间贸易兴盛，非官方市场经济蓬勃发展，进而为该国提供了一个相对较新的外汇来源。

据一份报告，专家们称，朝鲜的灰色经济让官方经济黯然失色，产生的财富如此之多，以至于朝鲜官方对号称“donju”或“赚钱能手”的富裕贸易商任意、突然征税，以充作核项目开支。

“在前三次核试验之后，知名的donju被扣以‘反社会主义’的罪名加以清洗，他们的资产被国家没收，”朝鲜的一名消息人士告诉位于韩国的《每日朝鲜》（Daily NK）网站。

此外，据路透基于中国出口数据的计算，朝鲜去年向中国出口了逾10亿美元矿产，大部分是煤。中国是朝鲜的主要贸易国。（完）