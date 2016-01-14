韩国呼吁对朝鲜进行严厉制裁 敦促中国发挥作用抑制朝鲜

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月14日（记者 Ju-min Park/Tony Munroe） - 韩国周三警告朝鲜称，美国及盟国正在准备可对朝鲜造成“彻骨之痛”的制裁，同时敦促中国发挥作用抑制朝鲜。
朝鲜上周三进行第四次核试验，导致朝韩边境局势高度紧张。据韩联社报导，韩国军方向疑似朝鲜的无人机开火。
韩国总统朴槿惠称，朝鲜可能进行包括“网络恐怖主义活动”在内的更多“挑衅行为”，新的制裁应当比之前的制裁更严厉。
“我们不仅在安理会，同时还以双边及多边方式，同美国及盟国进行密切合作，以拿出可对朝鲜造成彻骨之痛的有效制裁。”朴槿惠在讲话中称。
朴槿惠表示，韩国同中国正在就一项针对朝鲜的安理会决议进行磋商。她还指出，中方曾多次表示不会容忍朝鲜的核项目。
“我确信，中方也深知如果如此坚定的意志不付诸必要的措施，就无法阻止朝鲜进行第五次、第六次核试验，也无法确保真正的和平与稳定。”
“我相信，中国政府不会任由朝鲜半岛局势进一步恶化。”
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，中国可以也应当对朝鲜施加更多压力。
“我们知道他们关切朝鲜半岛局势不稳定问题，但事实是目前的现状并不稳定，这里在进行核试验。”他在新闻简布会上说。
中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上称，中方在处理半岛核问题时始终立足于实现半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚地区和平稳定大局，这也是包括中韩在内的有关各方共同利益和责任所在。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)