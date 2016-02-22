（修正）美国称美方在朝鲜1月核试验前已拒绝朝方和谈提议

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
（修正内文第三段措辞）
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院周日称，美国曾拒绝朝鲜提出的进行和平条约谈判以正式结束朝鲜战争的提议，因朝鲜没有设法解决朝鲜半岛无核化问题。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）是在回应《华尔街日报》有关报道时发表上述言论的。该报曾报道称，在朝鲜进行最新一次核试验前，白宫私下同意进行和谈。
报道援引了解情况的美国官员称，奥巴马政府放弃以朝鲜采取措施限制其核武库作为和谈先决条件，而是提出将朝鲜核项目作为磋商的组成部分。
该报道称，朝鲜拒绝了美方的提议，而1月6日进行的核试验打断了这项外交计划。
“需要说明的是，提议谈判和平条约的是朝鲜。”柯比在电邮声明中称。
“我们仔细地考量了他们的提议，并明确表示无核化必须是任何此类谈判的一部分。朝鲜拒绝接受我们的回应。”柯比说。“我们对朝鲜提议的回应与我们长期致力于推动的无核化目标一致。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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