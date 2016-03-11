金正恩下令要求进行更多核试验--朝中社

路透首尔3月11日 - 朝中社周五报导称，朝鲜领导人金正恩观看了弹道导弹试射活动，并下令要求通过更多的试验来提高朝鲜的核攻击能力。

报导没有提及导弹试射活动进行的时间，但可能指的是朝鲜周四发射两枚短程导弹的活动。

“敬爱的金正恩同志称……必须加强（这方面的）工作以提高核攻击能力，（他）还下达作战任务，要求继续进行核爆试验以评估新研发的核弹头的威力，同时进行试验以提高核攻击能力。”朝中社称。

朝鲜在1月份进行第四次核试验，并在上月发射远程火箭，这导致朝鲜半岛紧张局势急剧升级，联合国安理会已通过决议对朝鲜实施新制裁。

朝鲜官媒周三报导称，金正恩称该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上。（完）