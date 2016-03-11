金正恩下令要求进行更多核试验--朝中社

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透首尔3月11日 - 朝中社周五报导称，朝鲜领导人金正恩观看了弹道导弹试射活动，并下令要求通过更多的试验来提高朝鲜的核攻击能力。
报导没有提及导弹试射活动进行的时间，但可能指的是朝鲜周四发射两枚短程导弹的活动。
“敬爱的金正恩同志称……必须加强（这方面的）工作以提高核攻击能力，（他）还下达作战任务，要求继续进行核爆试验以评估新研发的核弹头的威力，同时进行试验以提高核攻击能力。”朝中社称。
朝鲜在1月份进行第四次核试验，并在上月发射远程火箭，这导致朝鲜半岛紧张局势急剧升级，联合国安理会已通过决议对朝鲜实施新制裁。
朝鲜官媒周三报导称，金正恩称该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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