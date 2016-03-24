朝鲜已成功进行固体燃料火箭发动机试验--朝中社

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔3月24日 - 朝中社周四报导称，朝鲜在领导人金正恩的指导下，成功地进行了固体燃料火箭发动机试验。
若该说法得到证实，则意味着朝鲜不顾联合国禁止其进行此类活动的制裁，仍在快速推进洲际弹道导弹计划。
“（金正恩）非常高兴地指出，这次成功的试验……有助于提高弹道火箭的威力，可对敌对力量进行无情的打击，”朝中社称。
朝鲜上周称，他们进行了一次成功的弹道导弹重返大气层的环境模拟试验，将会很快试验发射能够搭载核弹头的弹道导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。