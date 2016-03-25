朝韩唇枪舌剑 朝鲜威胁攻击韩国总统府

路透首尔3月25日 （记者 Jack Kim） - 朝鲜与韩国近几周唇枪舌剑并各自加强战备，周五双方再次口头交锋。朝鲜称，该国军队已为攻击韩国总统府--青瓦台作训练准备。

朝鲜经常威胁要攻击甚至消灭韩国与美国，而近几周朝鲜的措辞尤其咄咄逼人，且在韩国总统朴槿惠警告称朝鲜发展核项目将加速其政权崩溃后，朝方时常将矛头针对朴槿惠。

朝中社周五称，领导人金正恩指导了朝鲜历来最大规模的远程炮弹训练演习，模拟对韩国总统府和政府办公楼进行打击。

朝中社称，金正恩下令朝鲜军队进入高度戒备，“一旦接到攻击命令，便可无情重创首尔的反动统治机器、罪恶渊薮，完成国家统一的历史伟业”。

朴槿惠则警告朝鲜停止挑衅行动，敦促朝鲜抛弃将因发展核武而受益的幻想，并下令韩国军队保持“最高战斗力”。

“鲁莽挑衅将使得朝鲜政权走向毁灭。”朴槿惠在2010年韩国“天安号”海军舰艇沉没事件周年纪念活动上表示。韩国称这艘舰艇是遭朝鲜发射鱼雷击沉，朝方则否认与此事件有关。（完）