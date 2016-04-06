韩国官员称朝鲜已能够将核弹头安装在中程导弹上

路透首尔4月5日（记者 Jack Kim） - 韩国一名官员称，朝鲜已能够将核弹头装在中程导弹上。

“我们认为，他们已实现核弹头小型化，可安装在‘劳动’（Rodong）导弹上。”这名官员了解韩国对朝鲜核项目的最新评估情况，他对少数记者谈及此事，但要求匿名。

朝鲜领导人金正恩上月称，朝鲜已实现核弹头小型化，以安装在弹道导弹上。这是金正恩首次直接宣称朝鲜实现核弹头小型化，朝鲜官媒之前曾多次宣称朝鲜实现核弹头小型化，但从未得到独立证实。

前述韩国官员称，“劳动”导弹可投射1吨重的弹头，射程可达2,000公里。

“我们认为，他们已具备将核弹头装在‘劳动’导弹上的能力。至于他们是否会这么做，则是政治决定。”该官员称。

该官员称，并无朝鲜已成功将核弹头安装在这类导弹上的直接证据。这名官员不愿谈论韩国调整对朝鲜核项目评估的依据。

美国五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）周二在简布会上对记者说：“我们知道，他们（朝方）说他们有了这个能力，我们不得不这么去相信。但我们还没看到他们展示（这样的能力），因此我们未必完全赞同这样的评估，但我们确实把他们说的话视为实实在在的威胁。”（完）