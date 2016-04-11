朝鲜成功测试洲际弹道导弹新引擎--朝中社

路透首尔4月9日 （记者 Jack Kim） - 朝中社周六称，朝鲜成功测试了洲际弹道导弹新引擎，领导人金正恩视察了测试。这是有关朝鲜武器项目进展的最新报导。

朝中社称，依照金正恩的命令，引擎点火发射；测试表明朝鲜自主设计的这枚火箭满足所有要求的条件。

“尊敬的金正恩同志表示，现在我们可以在新的洲际弹道导弹上安装威力更大的核弹头，并将美国和全世界的恶魔巢穴置于我们的攻击范围之内，”朝中社称。

朝中社称，测试是在朝鲜西海岸附近的导弹基地进行的。朝鲜2月在该基地发射了一枚远程导弹。

韩国国防部官员没有立即对该报导的真实性发表评论。

朝鲜3月称，该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上，并进行了一次弹道导弹重返大气层的环境模拟试验。重返试验若属实，或预示朝鲜在洲际弹道导弹项目上取得进展。

但韩国官员对此表示质疑，并称朝鲜离研发出洲际弹道导弹尚有数年距离。美国称，没有证据证实朝鲜的上述声明，并敦促朝鲜停止加剧紧张关系的行为。（完）