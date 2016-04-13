朝鲜自揭面纱 披露武器研发计划进展

2016年3月15日朝中社发布的朝鲜领导人金正恩观看导弹弹头模型的图片，图片拍摄日期不详。 REUTERS/KCNA/Files

路透首尔/华盛顿4月12日（记者 Jack Kim/David Brunnstrom） - 在朝鲜劳动党即将举行36年来首次全国代表大会之际，朝鲜陆续披露其武器发展计划，展示其推动发展远程核导弹的努力，这对该国而言尚属首次。

直到最近，都很难找到朝鲜武器计划的信息，外国政府及专家依靠卫星图像、核试验后收集的少许原子粒子样本以及从该国发射远程火箭回收的物料来获得相关信息。

如今情况不同了。朝鲜一个多月来发布了一系列试验及其它活动的文章，并配有彩色图片，这些文章显示了该国快速发展装备核弹头的洲际弹道导弹的活动。

许多分析人士称，朝鲜披露这方面信息的原因是该国当局认为，让世界及本国民众确信其核威力，与核威力本身同样重要。不过，朝鲜的真正能力及其意图依然不得而知。

“地面试验活动的特写照片来自朝鲜，这几乎就是破天荒。”航空航天工程师John Schilling对路透称。

朝鲜官媒周六报导称，朝鲜成功测试了洲际弹道导弹新引擎。这是有关朝鲜武器计划进展的最新报导。

国际战略研究所驻美国的火箭专家Michael Elleman称，尽管遭到联合国制裁以及美国及其他方面的严厉警告，但宣示武器研发进展表明朝鲜无意放慢步伐。

“这些披露公布的信息以及‘试验’，似乎是宣传朝鲜拥有或很快会拥有可威胁到美国大陆的核弹头远程导弹活动的一部分。”

“所披露的情况若属实，每次披露则会是（朝鲜）发展这方面能力的结构性计划的一部分。问题是，这些试验有多真实？”（完）