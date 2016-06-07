国际原子能机构称朝鲜似乎已重启一炼钚设施

路透维也纳6月6日 - 国际原子能机构（IAEA）周一称，朝鲜似乎已重启一炼钚设施，表明该国加大发展核武的努力。

朝鲜2013年宣称将重启所有核设施，包括宁边的主要反应堆，该设施对朝鲜的核武项目至关重要。

朝鲜去年9月称宁边核设施在运行，称正努力增强其核武的“质量和数量”，后来又进行了核试验。

国际原子能机构总干事天野之弥在该组织理事会季度会议期间的新闻发布会上表示：“重启这座5兆瓦反应堆、扩大离心机相关设施、（乏燃料）再处理，这些都是宁边核设施活动的例证。”

国际原子能机构发言人周一晚些时候称：“有迹象表明宁边的再处理设施已重启。可能在对乏燃料进行再处理。”（完）