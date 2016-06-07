国际原子能机构称朝鲜似乎已重启一炼钚设施

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透维也纳6月6日 - 国际原子能机构（IAEA）周一称，朝鲜似乎已重启一炼钚设施，表明该国加大发展核武的努力。
朝鲜2013年宣称将重启所有核设施，包括宁边的主要反应堆，该设施对朝鲜的核武项目至关重要。
朝鲜去年9月称宁边核设施在运行，称正努力增强其核武的“质量和数量”，后来又进行了核试验。
国际原子能机构总干事天野之弥在该组织理事会季度会议期间的新闻发布会上表示：“重启这座5兆瓦反应堆、扩大离心机相关设施、（乏燃料）再处理，这些都是宁边核设施活动的例证。”
国际原子能机构发言人周一晚些时候称：“有迹象表明宁边的再处理设施已重启。可能在对乏燃料进行再处理。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。