朝鲜官媒发表文章 再次威胁将进行核试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月10日 - 在外界对朝鲜(北韩)可能进行第四次核试验高度关注之际，该国周六再次威胁称将进行核试验。

朝鲜官方报纸《劳动新闻》称，该国有理由动用一切可用手段，应对美国和韩国旨在扼杀朝鲜主权的种种咄咄逼人的挑战。

朝中社刊发的该报评论文章称，朝鲜申明“其立场坚定不移，将会采取包括核试验在内的应对措施，以维护国家主权和尊严”。

韩国国防部几天前发表声明称，朝鲜进行新的核试验的准备工作似乎已接近完成，不过一家美国智库的分析显示，朝鲜可能不会很快就进行新的核试验。

一位美国官员称，美国正在“密切关注”朝鲜半岛局势，希望朝鲜保持克制，勿要采取危及地区和平的行动。

朝鲜3月发射中程导弹遭到联合国安理会谴责后，加大了威胁力度，宣称将展示军事实力来应对其所谓的以美国为首的敌对势力。（完）