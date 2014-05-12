朝鲜官媒发表文章 再次威胁将进行核试验

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月10日 - 在外界对朝鲜(北韩)可能进行第四次核试验高度关注之际，该国周六再次威胁称将进行核试验。
朝鲜官方报纸《劳动新闻》称，该国有理由动用一切可用手段，应对美国和韩国旨在扼杀朝鲜主权的种种咄咄逼人的挑战。
朝中社刊发的该报评论文章称，朝鲜申明“其立场坚定不移，将会采取包括核试验在内的应对措施，以维护国家主权和尊严”。
韩国国防部几天前发表声明称，朝鲜进行新的核试验的准备工作似乎已接近完成，不过一家美国智库的分析显示，朝鲜可能不会很快就进行新的核试验。
一位美国官员称，美国正在“密切关注”朝鲜半岛局势，希望朝鲜保持克制，勿要采取危及地区和平的行动。
朝鲜3月发射中程导弹遭到联合国安理会谴责后，加大了威胁力度，宣称将展示军事实力来应对其所谓的以美国为首的敌对势力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥