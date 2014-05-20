专家称朝鲜可能接近拥有核导弹

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jack Kim
路透首尔5月20日 - 一些专家称，朝鲜可能比原先预想的更接近将核弹头安装在导弹上，这将会是对联合国旨在遏制其核项目的多年制裁的嘲弄。
朝鲜长期以来一直自诩在获得“核威慑”方面取得进展，但对于该国掌握将核弹头小型化以安装到弹道导弹上的技术，外界一直持普遍怀疑态度。
除了朝鲜核项目圈内人士，可能没人会知道该国核项目的进展情况。但自该国去年2月进行核试验以来，鉴于时断时续的指标显示该国准备进行又一次核试验，专门研究朝鲜的一些专家的看法发生了转变。
一位韩国核专家称，鉴于朝鲜正在加速完善技术以便对核弹头进行小型化，该国如今有了“巨大的技术动机”来进行核试验。
“（朝鲜）很快就会进行核导弹的现场部署，”韩国统一研究院前负责人、韩国韩国国防分析研究所负责人Kim Tae-woo说。
外交消息人士对路透称，中国已经通过多种外交渠道，警告朝鲜不要进行核试验。而这也是朝鲜正在考虑进行核试验的又一可能迹象。
一位监测朝鲜核项目的韩国政府官员称，朝鲜核弹头小型化“实现在即”。
“可能一直有进展，但至于他们是否已经实现，我只能说还没有，”该官员说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
人民币在岸新闻 CN FRX EMRG ASIA
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)