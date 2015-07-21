朝鲜称对与美国进行类似伊核谈判的对话不感兴趣

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月21日 - 朝鲜外交部周二在声明中称，朝鲜对与美国进行类似伊核谈判的对话以使朝鲜放弃核能力不感兴趣。

声明称，朝鲜核项目是对美国对朝外交政策的“重要威慑”。

“把我们的情况与伊核协议相比不合乎逻辑，因为我们一直遭受美国的挑衅性军事敌对活动，当中包括大规模的联合军演和严峻的核威胁，”朝鲜官媒刊登的该国外交部发言人声明称。

“我们对单边冻结或让我们放弃核弹的对话毫无兴趣，”声明称。

伊朗与六国上周达成了具有历史意义的协议。该协议以限制伊朗的核能力，来换取对伊朗制裁的解除。

朝鲜因采购与核及弹道导弹项目相关的设备，也受到美国、欧盟及联合国的制裁。

“我们显然是核国家，核国家有他们自身的利益，”声明称。（完）