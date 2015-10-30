韩媒称朝鲜在东海岸挖掘隧道，未来或进行更多核试验

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月30日 - 韩国联合通讯社周五报道称，朝鲜正在其之前核试验所在地挖掘隧道，意在未来进行更多核试验。
韩国、日本和中国周日将举行领导人峰会。美国国防部长卡特届时也将抵达韩国，与韩国国防部官员讨论回应朝鲜的导弹与核威胁。
韩国联合通讯社援引一位匿名的政府消息人士称，在朝鲜东海岸之前进行过三次核试验的地方，工人和车辆正在积极地投入隧道挖掘活动。
“他们正在挖掘新隧道的事实表明，其意图是为了在某个时刻进行核试验，”该消息人士称，并称没有证据表明这种活动是为了在近期进行核试验。
韩国统一部发言人郑浚熙拒绝证实该报道，但称韩国与美国正在密切注意朝鲜的核活动。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”