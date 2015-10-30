韩媒称朝鲜在东海岸挖掘隧道，未来或进行更多核试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月30日 - 韩国联合通讯社周五报道称，朝鲜正在其之前核试验所在地挖掘隧道，意在未来进行更多核试验。

韩国、日本和中国周日将举行领导人峰会。美国国防部长卡特届时也将抵达韩国，与韩国国防部官员讨论回应朝鲜的导弹与核威胁。

韩国联合通讯社援引一位匿名的政府消息人士称，在朝鲜东海岸之前进行过三次核试验的地方，工人和车辆正在积极地投入隧道挖掘活动。

“他们正在挖掘新隧道的事实表明，其意图是为了在某个时刻进行核试验，”该消息人士称，并称没有证据表明这种活动是为了在近期进行核试验。

韩国统一部发言人郑浚熙拒绝证实该报道，但称韩国与美国正在密切注意朝鲜的核活动。（完）