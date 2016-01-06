版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 18:48 BJT

中国敦促朝鲜信守无核化承诺

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月6日 - 中国外交部周三发表声明称，朝鲜不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验，中国政府对此表示坚决反对。

声明称，实现半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚和平稳定，是中方的坚定立场。

外交部网站上的声明称，“我们强烈敦促朝方信守无核化承诺，停止采取任何恶化局势的行动。”

朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，该国的攻击能力得到了明显提升，此举引发邻国不安。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐