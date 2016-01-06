中国敦促朝鲜信守无核化承诺

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月6日 - 中国外交部周三发表声明称，朝鲜不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验，中国政府对此表示坚决反对。
声明称，实现半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚和平稳定，是中方的坚定立场。
外交部网站上的声明称，“我们强烈敦促朝方信守无核化承诺，停止采取任何恶化局势的行动。”
朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，该国的攻击能力得到了明显提升，此举引发邻国不安。（完）
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。