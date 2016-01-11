金正恩称朝鲜氢弹试验是针对美国的自卫性措施

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月11日 - 朝中社周日报导称，朝鲜领导人金正恩称，朝鲜进行氢弹试验是针对美国核战威胁的自卫性措施，朝鲜作为主权国家有进行该试验的权利，不应受到批评。

朝中社援引金正恩的话称：“朝鲜的这次氢弹试验……是自卫性措施，旨在坚实扞卫朝鲜半岛的和平与地区安全，以免陷入以美国为首的帝国主义导致的核战危险中。”

“这是一个主权国家的正当权利，是光明正大的行为，没人可以批评。”金正恩说。

据朝中社报导，金正恩指出，这次试验在朝鲜劳动党即将召开全国代表大会之际进行，意义重大。“这将是完成主体思想革命事业道路上的历史性转折点。”

朝中社称，金正恩是在视察朝鲜人民武力部时发表上述言论的。（完）