金正恩称朝鲜氢弹试验是针对美国的自卫性措施

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月11日 - 朝中社周日报导称，朝鲜领导人金正恩称，朝鲜进行氢弹试验是针对美国核战威胁的自卫性措施，朝鲜作为主权国家有进行该试验的权利，不应受到批评。
朝中社援引金正恩的话称：“朝鲜的这次氢弹试验……是自卫性措施，旨在坚实扞卫朝鲜半岛的和平与地区安全，以免陷入以美国为首的帝国主义导致的核战危险中。”
“这是一个主权国家的正当权利，是光明正大的行为，没人可以批评。”金正恩说。
据朝中社报导，金正恩指出，这次试验在朝鲜劳动党即将召开全国代表大会之际进行，意义重大。“这将是完成主体思想革命事业道路上的历史性转折点。”
朝中社称，金正恩是在视察朝鲜人民武力部时发表上述言论的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
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