韩国称美国或在朝鲜半岛部署更多战略资产

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月11日（记者 Ju-min Park/Jee Heun Kahng） - 美国和韩国正在就向朝鲜半岛部署更多美国战略资产进行磋商。美国周日出动B-52轰炸机在韩国上空飞行，以回应朝鲜上周进行的核试验。

“美国和韩国正在就部署更多的战略资产进行持续且密切的磋商。”韩国国防部发言人金珉奭周一称。该发言人拒绝透露详情。

韩国媒体报导称，美国可能动用的战略资产包括B-2轰炸机、核动力潜艇和F-22隐形战机。

韩国周一还称，从周二开始，会将进入开城工业园的韩方人员限制到“最低的必要水平”。

美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，以展示武力并支持其在该地区的盟国。

韩国总统府官员称，韩国总统朴槿惠计划周三向全国发表讲话，预计朴槿惠会在讲话中表达回应朝鲜核试验的强烈意愿。

韩国国防部一位官员称，韩国联合参谋本部议长李淳镇周一称，朝鲜可能进行进一步的突然挑衅行为。（完）