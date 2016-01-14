韩国呼吁对朝鲜进行严厉制裁 敦促中国发挥作用抑制朝鲜

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月14日 - 韩国周三警告朝鲜称，美国及盟国正在准备可对朝鲜造成“彻骨之痛”的制裁，同时敦促中国发挥作用抑制朝鲜。

朝鲜上周三进行第四次核试验，导致朝韩边境局势高度紧张。据韩联社报导，韩国军方向疑似朝鲜的无人机开火。

韩国总统朴槿惠称，朝鲜可能进行包括“网络恐怖主义活动”在内的更多“挑衅行为”，新的制裁应当比之前的制裁更严厉。

“我们不仅在安理会，同时还以双边及多边方式，同美国及盟国进行密切合作，以拿出可对朝鲜造成彻骨之痛的有效制裁。”朴槿惠在讲话中称。

朴槿惠表示，韩国同中国正在就一项针对朝鲜的安理会决议进行磋商。她还指出，中方曾多次表示不会容忍朝鲜的核项目。

“我确信，中方也深知如果如此坚定的意志不付诸必要的措施，就无法阻止朝鲜进行第五次、第六次核试验，也无法确保真正的和平与稳定。”

“我相信，中国政府不会任由朝鲜半岛局势进一步恶化。”

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，中国可以也应当对朝鲜施加更多压力。

“我们知道他们关切朝鲜半岛局势不稳定问题，但事实是目前的现状并不稳定，这里在进行核试验。”他在新闻简布会上说。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上称，中方在处理半岛核问题时始终立足于实现半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚地区和平稳定大局，这也是包括中韩在内的有关各方共同利益和责任所在。（完）