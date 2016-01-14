韩国呼吁对朝鲜进行严厉制裁 敦促中国发挥作用抑制朝鲜

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月14日 - 韩国周三警告朝鲜称，美国及盟国正在准备可对朝鲜造成“彻骨之痛”的制裁，同时敦促中国发挥作用抑制朝鲜。
朝鲜上周三进行第四次核试验，导致朝韩边境局势高度紧张。据韩联社报导，韩国军方向疑似朝鲜的无人机开火。
韩国总统朴槿惠称，朝鲜可能进行包括“网络恐怖主义活动”在内的更多“挑衅行为”，新的制裁应当比之前的制裁更严厉。
“我们不仅在安理会，同时还以双边及多边方式，同美国及盟国进行密切合作，以拿出可对朝鲜造成彻骨之痛的有效制裁。”朴槿惠在讲话中称。
朴槿惠表示，韩国同中国正在就一项针对朝鲜的安理会决议进行磋商。她还指出，中方曾多次表示不会容忍朝鲜的核项目。
“我确信，中方也深知如果如此坚定的意志不付诸必要的措施，就无法阻止朝鲜进行第五次、第六次核试验，也无法确保真正的和平与稳定。”
“我相信，中国政府不会任由朝鲜半岛局势进一步恶化。”
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，中国可以也应当对朝鲜施加更多压力。
“我们知道他们关切朝鲜半岛局势不稳定问题，但事实是目前的现状并不稳定，这里在进行核试验。”他在新闻简布会上说。
中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上称，中方在处理半岛核问题时始终立足于实现半岛无核化、防止核扩散、维护东北亚地区和平稳定大局，这也是包括中韩在内的有关各方共同利益和责任所在。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)