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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 11:09 BJT

中韩防务官员周五将会面 商讨如何应对朝鲜核试验--韩联社

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月14日 - 韩联社报导称，韩国和中国的防务官员将于周五会面，讨论如何应对朝鲜最近的核试验。此前韩国和美国均敦促中国向朝鲜施加影响力。

韩联社报导称，中韩高级防务官员将在首尔的年度论坛上讨论如何共同应对朝鲜核试验。

韩国国防部一名官员无法立即证实该报导。

韩国总统朴槿惠周三呼吁中国对朝鲜施加影响力，以促使朝鲜终止核项目，并称中国作为联合国安理会常任理事国可推动制定有效的对朝制裁措施。

“我认为中国政府不会允许朝鲜半岛的局势进一步恶化，”朴槿惠在新闻发布会上表示。(完)

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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