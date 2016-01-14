重发-中韩防务官员周五将会面 商讨如何应对朝鲜核试验--韩联社

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
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本文由路透中文网编译提供
路透首尔1月14日 - 韩联社报导称，韩国和中国的防务官员将于周五会面，讨论如何应对朝鲜最近的核试验。此前韩国和美国均敦促中国向朝鲜施加影响力。
韩联社报导称，中韩高级防务官员将在首尔的年度论坛上讨论如何共同应对朝鲜核试验。
韩国国防部一名官员无法立即证实该报导。
韩国总统朴槿惠周三呼吁中国对朝鲜施加影响力，以促使朝鲜终止核项目，并称中国作为联合国安理会常任理事国可推动制定有效的对朝制裁措施。
“我认为中国政府不会允许朝鲜半岛的局势进一步恶化，”朴槿惠在新闻发布会上表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。