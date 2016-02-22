修正-美国称美方在朝鲜1月核试验前已拒绝朝方和谈提议

(修正内文第三段措辞)

路透华盛顿2月21日 - 美国国务院周日称，美国曾拒绝朝鲜提出的进行和平条约谈判以正式结束朝鲜战争的提议，因朝鲜没有设法解决朝鲜半岛无核化问题。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）是在回应《华尔街日报》有关报导时发表上述言论的。该报曾报导称，在朝鲜进行最新一次核试验前，白宫私下同意进行和谈。

报导援引了解情况的美国官员称，奥巴马政府放弃了朝鲜必须采取措施限制核武库的和谈条件，但提出将朝鲜核武器项目作为磋商的部分内容。

该报导称，朝鲜拒绝了美方的提议，而1月6日进行的核试验打断了这项外交计划。

“需要说明的是，提议谈判和平条约的是朝鲜。”柯比在电邮声明中称。

“我们仔细地考量了他们的提议，并明确表示无核化必须是任何此类谈判的一部分。朝鲜拒绝接受我们的回应。”柯比说。“我们对朝鲜提议的回应与我们长期致力于推动的无核化目标一致。”（完）