修正-美国称美方在朝鲜1月核试验前已拒绝朝方和谈提议

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(修正内文第三段措辞)
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院周日称，美国曾拒绝朝鲜提出的进行和平条约谈判以正式结束朝鲜战争的提议，因朝鲜没有设法解决朝鲜半岛无核化问题。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）是在回应《华尔街日报》有关报导时发表上述言论的。该报曾报导称，在朝鲜进行最新一次核试验前，白宫私下同意进行和谈。
报导援引了解情况的美国官员称，奥巴马政府放弃了朝鲜必须采取措施限制核武库的和谈条件，但提出将朝鲜核武器项目作为磋商的部分内容。
该报导称，朝鲜拒绝了美方的提议，而1月6日进行的核试验打断了这项外交计划。
“需要说明的是，提议谈判和平条约的是朝鲜。”柯比在电邮声明中称。
“我们仔细地考量了他们的提议，并明确表示无核化必须是任何此类谈判的一部分。朝鲜拒绝接受我们的回应。”柯比说。“我们对朝鲜提议的回应与我们长期致力于推动的无核化目标一致。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。