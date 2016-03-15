金正恩称朝鲜将很快进行核弹头爆炸试验--朝中社

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月15日 - 朝中社周二报道称，朝鲜领导人金正恩表示，将很快进行核弹头爆炸试验，并试验发射能搭载核弹头的各类弹道火箭。
金正恩在视察一次成功的弹道导弹重返大气层模拟试验时发表了上述言论。
“他（金正恩）宣布（朝鲜）将很快进行核弹头试验，并试验发射能搭载核弹头的各类弹道火箭，以进一步增强核打击能力的可靠性，他并要求相关部门为此作好尽可能详尽的预先安排，”朝中社称。
遭遇联合国新一轮严厉制裁之后，朝鲜几乎每天都会发布好战声明。
美国与韩国专家称，外界普遍认为朝鲜尚未成功实现将核弹头小型化以便安装到洲际弹道导弹上。更重要地是，外界亦普遍认为尚未有试验证明朝鲜已掌握弹道导弹重返大气层的技术。
金正恩上周称，朝鲜已实现核弹头小型化。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。