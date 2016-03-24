朝鲜已成功进行固体燃料火箭发动机试验--朝中社

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月24日 - 朝中社周四报道称，朝鲜在领导人金正恩的指导下，成功地进行了固体燃料火箭发动机试验。

若该说法得到证实，则意味着朝鲜不顾联合国禁止其进行此类活动的制裁，仍在快速推进洲际弹道导弹计划。

“（金正恩）非常高兴地指出，这次成功的试验……有助于提高弹道火箭的威力，可对敌对力量进行无情的打击，”朝中社称。

朝鲜上周称，他们进行了一次成功的弹道导弹重返大气层的环境模拟试验，将会很快试验发射能够搭载核弹头的弹道导弹。（完）