朝鲜已成功进行固体燃料火箭发动机试验--朝中社

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月24日 - 朝中社周四报道称，朝鲜在领导人金正恩的指导下，成功地进行了固体燃料火箭发动机试验。
若该说法得到证实，则意味着朝鲜不顾联合国禁止其进行此类活动的制裁，仍在快速推进洲际弹道导弹计划。
“（金正恩）非常高兴地指出，这次成功的试验……有助于提高弹道火箭的威力，可对敌对力量进行无情的打击，”朝中社称。
朝鲜上周称，他们进行了一次成功的弹道导弹重返大气层的环境模拟试验，将会很快试验发射能够搭载核弹头的弹道导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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