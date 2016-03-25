更新版 1-朝鲜称成功进行固体火箭发动机试验 韩国加强戒备

(本文由路透中文网编译提供)(新增韩国和美国的回应)

路透首尔3月24日（记者 Jack Kim） - 朝鲜官媒周四报道称，朝鲜成功进行了固体火箭发动机地上点火试验。韩国总统朴槿惠已下令要求该国军队做好应对朝鲜“鲁莽挑衅”的准备。

朝鲜方面的说法表明该国不顾联合国的制裁，仍在快速推进洲际弹道导弹计划。根据韩国官员的评估，朝鲜可能随时进行新的核试验。

朝鲜近几周加大力度发表好战言论，威胁称要对美国和韩国发动先发制人的核打击，同时还称其武器技术取得进步。

朝鲜《劳动新闻》刊载了朝鲜领导人金正恩现场视察固体火箭发动机试验的照片。该报的长篇报道对这次发动机结构及推力的试验进行了详细的介绍。

朝中社报道称：“他（金正恩）非常高兴地指出，这次成功的试验...有助于增强弹道火箭的威力，可对敌对力量进行无情的打击。”

朝鲜周三再次威胁称要袭击韩国总统府，称其大口径多管火箭发射系统处于打击青瓦台的待命状态，而且其特种作战部队也做好了行动的准备。

韩国总统府称，朴槿惠已下令加强戒备，并要求军队做好准备以“积极应对朝鲜的鲁莽挑衅”。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）再次呼吁朝鲜“克制加剧地区紧张局势的行动和言论，履行国际义务和承诺”。（完）