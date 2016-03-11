金正恩下令要求进行更多核试验--朝中社

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月11日 - 朝中社周五报道称，朝鲜领导人金正恩观看了弹道导弹试射活动，并下令要求通过更多的试验来提高朝鲜的核攻击能力。
报道没有提及导弹试射活动进行的时间，但可能指的是朝鲜周四发射两枚短程导弹的活动。
“敬爱的金正恩同志称……必须加强（这方面的）工作以提高核攻击能力，（他）还下达作战任务，要求继续进行核爆试验以评估新研发的核弹头的威力，同时进行试验以提高核攻击能力。”朝中社称。
朝鲜在1月份进行第四次核试验，并在上月发射远程火箭，这导致朝鲜半岛紧张局势急剧升级，联合国安理会已通过决议对朝鲜实施新制裁。
朝鲜官媒周三报道称，金正恩称该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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