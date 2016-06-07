国际原子能机构称朝鲜似乎已重启一炼钸设施

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳6月6日 - 国际原子能机构（IAEA）周一称，朝鲜似乎已重启一炼钸(钚)设施，表明该国加大发展核武的努力。
朝鲜2013年宣称将重启所有核设施，包括宁边的主要反应堆，该设施对朝鲜的核武项目至关重要。
朝鲜去年9月称宁边核设施在运行，称正努力增强其核武的“质量和数量”，后来又进行了核试验。
国际原子能机构总干事天野之弥在该组织理事会季度会议期间的新闻发布会上表示：“重启这座5兆瓦反应堆、扩大离心机相关设施、（乏燃料）再处理，这些都是宁边核设施活动的例证。”
国际原子能机构发言人周一晚些时候称：“有迹象表明宁边的再处理设施已重启。可能在对乏燃料进行再处理。”(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。