美国副国务卿布林肯称希望朝鲜以伊核协议为榜样

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔4月19日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）周二称，朝鲜可以伊核协议为榜样。
继朝鲜1月进行第四次核试验、2月发射远程火箭后，联合国安理会上月决定扩大对朝鲜制裁。
布林肯在首尔对记者们表示：“伊朗作出了重要抉择。伊朗当时决定冻结并削弱其核项目，允许核查人员进入，从而创造了时间和空间，看我们能否达成全面协议。”
伊朗和六大国后来于2015年7月达成核协议，伊朗遏制其核项目，换得国际社会放松对其制裁。
布林肯说：“我们希望朝鲜能从这个例子中得到激励。”
他表示，近期美国与古巴和缅甸之间取得外交进展，表明美国愿意与朝鲜这类与美国有分歧的国家接触。
他说：“如果一个国家准备好认真、可信地回应国际社会的要求，哪怕我们与这个国家之间有再深刻的分歧，我们也做好了与其接触的准备。”
布林肯周一称，若朝鲜再进行核试验，美国将作出有力回应。之前朝鲜有一次发射活动失败，美国认为朝鲜发射的是中程弹道导弹。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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