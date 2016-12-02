路透东京12月2日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，日本将对朝鲜实施更多制裁，根据朝鲜行动来考虑进一步举措。朝鲜在9月进行了其第五次核试验。

菅义伟在记者会上称，日本将扩大访朝后禁止再次进入日本的人员名单，同时禁止所有停靠过朝鲜港口的船只进入。

他称，日本还将冻结更多与朝鲜核子及导弹开发有关团体和个人的资产。

联合国安理会周三对朝鲜实施新的制裁，目的是将朝鲜出口收入砍掉四分之一。(完)