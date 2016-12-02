香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透东京12月2日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，日本将对朝鲜实施更多制裁，根据朝鲜行动来考虑进一步举措。朝鲜在9月进行了其第五次核试验。
菅义伟在记者会上称，日本将扩大访朝后禁止再次进入日本的人员名单，同时禁止所有停靠过朝鲜港口的船只进入。
他称，日本还将冻结更多与朝鲜核子及导弹开发有关团体和个人的资产。
联合国安理会周三对朝鲜实施新的制裁，目的是将朝鲜出口收入砍掉四分之一。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)