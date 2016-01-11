朝鲜核试验或促使韩日启动军事合作

路透东京/首尔1月8日 （记者 Nobuhiro Kubo/Jee Heun Kahng） - 朝鲜近期核试验引发日本和韩国不安，但却可能巩固韩日达成的脆弱和解，可能促使这两个美国的重要盟友启动军事合作。

日本与韩国上月就解决“慰安妇”问题达成了一项里程碑式协议。日本再次对韩国表示道歉，并承诺提供约10亿日圆（847万美元）帮助韩国的“慰安妇”幸存者。

军事官员和防务专家称，朝鲜最近的核试验让韩日面临共同威胁，因此可能推进两国的和解关系。这可能促使韩日进行军事合作，而非维持以往的冷淡距离。韩日是美国在该地区最密切的盟友。

“我认为‘慰安妇’协议和朝鲜核试验可能促使（韩日）军事合作，”一位要求匿名的日本海上自卫队高官对路透表示。“核试验令该地区的安全局势恶化。”

据韩国总统朴槿惠的办公室称，朴槿惠周四与日本首相安倍晋三通电话，双方探讨了韩日之间以及韩日与美国、中国和俄罗斯进行密切合作的必要性。

韩日防长于周五晚举行了会谈。

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