朝鲜核试验或促使韩日启动军事合作

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透东京/首尔1月8日 （记者 Nobuhiro Kubo/Jee Heun Kahng） - 朝鲜近期核试验引发日本和韩国不安，但却可能巩固韩日达成的脆弱和解，可能促使这两个美国的重要盟友启动军事合作。
日本与韩国上月就解决“慰安妇”问题达成了一项里程碑式协议。日本再次对韩国表示道歉，并承诺提供约10亿日圆（847万美元）帮助韩国的“慰安妇”幸存者。
军事官员和防务专家称，朝鲜最近的核试验让韩日面临共同威胁，因此可能推进两国的和解关系。这可能促使韩日进行军事合作，而非维持以往的冷淡距离。韩日是美国在该地区最密切的盟友。
“我认为‘慰安妇’协议和朝鲜核试验可能促使（韩日）军事合作，”一位要求匿名的日本海上自卫队高官对路透表示。“核试验令该地区的安全局势恶化。”
据韩国总统朴槿惠的办公室称，朴槿惠周四与日本首相安倍晋三通电话，双方探讨了韩日之间以及韩日与美国、中国和俄罗斯进行密切合作的必要性。
韩日防长于周五晚举行了会谈。
（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)