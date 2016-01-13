金正恩呼吁增强朝鲜核武库

朝中社2016年1月10日公布的朝鲜领导人金正恩新年期间发表讲话的图片。 REUTERS/KCNA

路透首尔1月13日 - 朝鲜官媒周三称，朝鲜领导人金正恩呼吁提升该国核武器的数量和质量。

“（金正恩）呼吁提升核力量的质量和数量，如若美国为首的帝国主义者侵犯朝鲜的主权和实施威胁性挑衅的话，这些核力量能够在任何时刻任何地点对他们实施核打击，”朝中社称。

朝中社称，金正恩“阐明了为增强核力量需完成的重要任务，”并呼吁“未来引爆威力更强的氢弹”。

朝鲜表彰为上周核试验作出贡献的朝鲜科学家和其他人士，金正恩在表彰仪式上演讲时发表上述言论。朝鲜官媒将朝核试验作为该国的一项重大成就进行宣传。

《华尔街日报》去年4月报导称，中国的核专家警告称朝鲜可能已经拥有20枚核弹头，并可能有能力生产足够的武器级铀，到2016年核武数量将翻倍。该估计超过了美国之前绝大多数的估计。美国估计朝鲜现有10到16枚核弹头。

美国众议院周二近乎一致通过一项可能扩大针对朝鲜核项目制裁的法案。（完）