金正恩称朝鲜已实现核弹头小型化（更新版）

路透首尔3月9日 （记者 Jack Kim） - 朝中社周三报导称，朝鲜领导人金正恩称该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上，并下令提升该国武器库的威力和精准度。

金正恩此前已敦促朝鲜军队作好对美国和韩国实施先发制人打击的准备，并要求军队做好使用核武器的准备。

韩国和美国周一开始大规模联合军演，朝鲜将韩美军演称为核战挑衅，威胁将发起全面攻势。

此次是金正恩首次直接宣称朝鲜成功实现核弹头小型化。朝鲜官媒曾多次宣称朝鲜已实现核弹头小型化，但遭外界广泛质疑，且从未得到独立证实。

“核弹头已标准化，经小型化可安装在弹道导弹上，”朝中社援引金正恩视察核科学家工作时的话称，“这可称为真正的核威慑。”

朝中社报导称：“他强调打造更有威力、精准、小型化核武器和运载手段的重要性。”

朝鲜《劳动新闻》刊登的新闻图片中，有一个类似KN-08洲际弹道导弹的庞然大物。

韩国国防部则表示，不相信朝鲜已成功小型化核弹头，也不信朝鲜已部署一个可使用的洲际弹道导弹。

这与韩美官员之前表达的观点吻合。韩美官员认为，朝鲜可能在试图小型化核弹头方面取得了一些进展，但并无证据表明朝鲜已掌握了这项技术。

中国外交部长王毅周三与美国国务卿克里通电话时，称当前朝鲜半岛局势十分紧张，呼吁各方保持冷静与克制。（完）