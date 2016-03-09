金正恩称朝鲜已实现核弹头小型化（更新版）

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月9日 （记者 Jack Kim） - 朝中社周三报道称，朝鲜领导人金正恩称该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上，并下令提升该国武器库的威力和精准度。
金正恩此前已敦促朝鲜军队作好对美国和韩国实施先发制人打击的准备，并要求军队做好使用核武器的准备。
韩国和美国周一开始大规模联合军演，朝鲜将韩美军演称为核战挑衅，威胁将发起全面攻势。
此次是金正恩首次直接宣称朝鲜成功实现核弹头小型化。朝鲜官媒曾多次宣称朝鲜已实现核弹头小型化，但遭外界广泛质疑，且从未得到独立证实。
“核弹头已标准化，经小型化可安装在弹道导弹上，”朝中社援引金正恩视察核科学家工作时的话称，“这可称为真正的核威慑。”
朝中社报道称：“他强调打造更有威力、精准、小型化核武器和运载手段的重要性。”
朝鲜《劳动新闻》刊登的新闻图片中，有一个类似KN-08洲际弹道导弹的庞然大物。
韩国国防部则表示，不相信朝鲜已成功小型化核弹头，也不信朝鲜已部署一个可使用的洲际弹道导弹。
这与韩美官员之前表达的观点吻合。韩美官员认为，朝鲜可能在试图小型化核弹头方面取得了一些进展，但并无证据表明朝鲜已掌握了这项技术。
中国外交部长王毅周三与美国国务卿克里通电话时，称当前朝鲜半岛局势十分紧张，呼吁各方保持冷静与克制。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算