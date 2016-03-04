金正恩要求朝鲜军队做好随时使用核武器的准备（更新版）

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路透首尔3月4日（记者 Jack Kim） - 朝中社周五报导称，朝鲜领导人金正恩作出指示，要求朝鲜军队做好随时使用核武器的准备，朝鲜的军事立场也要向着“先发制人攻击”的模式转变，以应对敌人日益增强的威胁。

金正恩的这番言论显示朝鲜半岛紧张局势进一步升级。联合国安理会周三通过决议，决定就朝鲜的核计划对该国实施新的严厉制裁。

朝中社报导称，金正恩是在指导新型大口径火箭炮试射训练时作出上述表态的。报导未提及具体训练时间，但称韩国在这种新型武器的打击范围内。

根据朝中社报导，金正恩称朝鲜应当“从质量和数量上加强核力量”，金正恩还强调“为了国防需要，有必要随时准备好发射已部署的核弹头”。

“我们现在是时候将针对敌人的军事应对向着在各方面先发制人的方向转化。”

朝鲜此前曾威胁对包括韩国、日本和美国在内的敌人进行先发制人的攻击。

美国五角大楼发言人Bill Urban就上述报导发表谈话称，“我们敦促朝鲜避免采取加剧紧张局势的挑衅行动，致力于履行其国际义务与承诺。”（完）