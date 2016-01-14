朝鲜民众忙于生计 核试验带来的自豪感日渐销蚀

路透首尔1月13日 （记者 Ju-min Park/James Pearson） - 朝鲜2013年2月进行第三次核试验的时候，Oh Hyun-min还在上中学。他对路透表示，当时听到新闻说自己的国家成功试验了这么一枚“威力巨大的武器”，他感觉欢欣鼓舞。

“在那种社会，当时我很高兴，感觉我们军事上变得更强大了，”现年18岁的Oh说道。朝鲜第三次核试验后5个月（即2013年7月），他逃到了韩国。

朝鲜官方上演的剧目背后，是普通朝鲜人对核试验的复杂感觉，有自豪，也有漠不关心。

朝鲜上周宣称进行第四次核试验之后，官媒播出了平壤街头兴高采烈的民众呼喊口号颂扬领导人金正恩的画面。

每次核试验之后，朝鲜官媒都会播出似乎是国家组织的集会活动。

最近一次核试验之后，朝鲜举行庆祝活动，燃放烟花、举行大规模集会、上演精心编排的舞蹈。

“不管金正恩多坏，人们都不会觉得拥有核武器是坏事，因为我们觉得核武器让我们更强大，”Oh说道。

“这让一些人觉得金正恩年轻、富有活力、积极主动。”

但在一个贫穷的国度里日复一日地为了生计挣扎，许多朝鲜民众根本没时间关心核试验的新闻。

“那时我正忙着走私赚钱糊口，所以对那种事情不感兴趣，”KimDan-bi说道，她指的是朝鲜之前的核试验。Kim Dan-bi 2011年脱北，目前住在韩国。

“我觉得对于我周围的许多人来说，也是一样，大家忙着为下一顿发愁，哪有心思管它是不是有核试验，”她说道。（完）