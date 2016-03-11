朝鲜核试验曾令地动山摇 但确凿证据何在？

2016年1月6日，在日本气象厅召开的记者会上，地震与海啸监测部门负责人Yohei Hasegawa指着地图上的一个位置，监测数据显示朝鲜当日发生了非自然原因引发的地震。 REUTERS/Issei Kato

路透维也纳3月10日（记者 Shadia Nasralla） - 专家们称，朝鲜进行被外界普遍认为的核试验已经过去两个月，但尚未检测到可证明为核试验的放射性微粒，这表明该国隐藏核试验引起的放射性微粒的能力正在增强。

朝鲜2013年进行核试验的55天之后，在日本的一家监测站检测到放射性核素（radionuclides），从而证明了地震数据已经显示的被引爆的是原子弹。

如今，距离朝鲜宣布进行最新一次试验已经过去了64天，地震数据也似乎也证实了此事。但外交人士及核分析人士怀疑，最终的技术证据可以永远不会获得落实。

“随着日子一天天的过去，我们得出确凿的分析变得不太可能。”一位密切关注朝鲜核计划的外交人士称。

朝鲜在1月核试验前进行过三次核试验，最新核试验之前的那一次是在2013年进行的。

当时，全面禁止核试验条约组织（CTBTO）通过分析无色无味的惰性气体氙（xenon）的踪迹等，确认那是一次核弹试验。

CTBTO的系统可区分化学爆炸和核爆，但无法区分标准的核弹试验和氢弹试验。朝鲜宣称其最近进行的是氢弹试验。

CTBTO执行秘书泽博（Lassina Zerbo）及其他外交人士曾称，地震数据未显示朝鲜最新一次试验涉及氢弹。

“可以这样假设：朝鲜隐藏核试验结果的能力正在增强，他们可以封锁进行试验的区域，以阻止核素泄漏进入空气。”智库卡内基国际和平基金会的核专家Mark Hibbs称。

专家及外交人士警告称，由于氙的半衰期短，如今要想获得此类证据可能为时已晚。

“朝鲜宣布进行核试验已经逾55天，一些近期……放射性核素测量的结果，可能符合来自一次试验的释放或者其他可能的来源，因此并非确凿无疑的结论。”泽博在关于朝鲜的电邮声明中称。

CTBTO的分析基于遍布全球的数据中心构成的一个网络，这些中心收集地震波和放射性核素的数据。

难以预测的天气模式也使得这种分析变得更加复杂。

“如果朝鲜已经在努力改善核爆辐射控制技术，探测任务可能就会变得更为困难，”美国军控协会的执行主任金博尔（Daryl Kimball）在电邮声明中称。（完）