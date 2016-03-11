朝鲜核试验曾令地动山摇 但确凿证据何在？

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月10日 - 专家们称，朝鲜进行被外界普遍认为的核试验已经过去两个月，但尚未检测到可证明为核试验的放射性微粒，这表明该国隐藏核试验引起的放射性微粒的能力正在增强。
朝鲜2013年进行核试验的55天之后，在日本的一家监测站检测到放射性核素（radionuclides），从而证明了地震数据已经显示的被引爆的是原子弹。
如今，距离朝鲜宣布进行最新一次试验已经过去了64天，地震数据也似乎也证实了此事。但外交人士及核分析人士怀疑，最终的技术证据可以永远不会获得落实。
“随着日子一天天的过去，我们得出确凿的分析变得不太可能。”一位密切关注朝鲜核计划的外交人士称。
朝鲜在1月核试验前进行过三次核试验，最新核试验之前的那一次是在2013年进行的。
当时，全面禁止核试验条约组织（CTBTO）通过分析无色无味的惰性气体氙（xenon）的踪迹等，确认那是一次核弹试验。
CTBTO的系统可区分化学爆炸和核爆，但无法区分标准的核弹试验和氢弹试验。朝鲜宣称其最近进行的是氢弹试验。
CTBTO执行秘书泽博（Lassina Zerbo）及其他外交人士曾称，地震数据未显示朝鲜最新一次试验涉及氢弹。
“可以这样假设：朝鲜隐藏核试验结果的能力正在增强，他们可以封锁进行试验的区域，以阻止核素泄漏进入空气。”智库卡内基国际和平基金会的核专家Mark Hibbs称。
专家及外交人士警告称，由于氙的半衰期短，如今要想获得此类证据可能为时已晚。
“朝鲜宣布进行核试验已经逾55天，一些近期……放射性核素测量的结果，可能符合来自一次试验的释放或者其他可能的来源，因此并非确凿无疑的结论。”泽博在关于朝鲜的电邮声明中称。
CTBTO的分析基于遍布全球的数据中心构成的一个网络，这些中心收集地震波和放射性核素的数据。
难以预测的天气模式也使得这种分析变得更加复杂。
“如果朝鲜已经在努力改善核爆辐射控制技术，探测任务可能就会变得更为困难，”美国军控协会的执行主任金博尔（Daryl Kimball）在电邮声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。