韩国称朝鲜没有掌握导弹再入大气层技术

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透首尔3月15日 - 韩国国防部周二称，他们认为朝鲜没有掌握导弹再入大气层技术。
朝鲜方面此前称，该国领导人金正恩指导了一次成功的弹道导弹重返大气层的环境模拟试验。
“朝鲜今日宣布的事项只是朝鲜的一面之辞。”韩国国防部发言人文尚均在新闻通风会上称。
朝中社周二报导称，金正恩表示朝鲜将很快进行核弹头爆炸试验，并试验发射可搭载核弹头的弹道导弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。