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时事要闻 | 2016年 3月 15日 星期二 10:41 BJT

韩国称朝鲜没有掌握导弹再入大气层技术

路透首尔3月15日 - 韩国国防部周二称，他们认为朝鲜没有掌握导弹再入大气层技术。

朝鲜方面此前称，该国领导人金正恩指导了一次成功的弹道导弹重返大气层的环境模拟试验。

“朝鲜今日宣布的事项只是朝鲜的一面之辞。”韩国国防部发言人文尚均在新闻通风会上称。

朝中社周二报导称，金正恩表示朝鲜将很快进行核弹头爆炸试验，并试验发射可搭载核弹头的弹道导弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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